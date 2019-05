1 ZDJĘCIE Wybory do europarlamentu 2019, 26.05.2019 (Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta)

W wyborach do europarlamentu 2019 mieszkańcy Legnicy podzielili się na dwa obozy. Tych, co głosowali na Koalicję Europejską i tych, co murem stoją za PiS. To te dwa komitety zdominowały legnickie głosowanie.