Na Dolnym Śląska wybory wygrała Janina Ochojska-Okońska z Koalicji Europejskiej, która uzyskała 307 227 głosów.

W Brukseli chce wykorzystać swoje 26-letnie doświadczenie w pracy na rzecz innych. Planuje m.in. zaangażować się w pomoc imigrantom, „którzy od wielu lat wegetują w obozach dla uchodźców”. Jej celem jest przywrócenie prawdziwego znaczenia słowu „polityka”. Ochojska wierzy, że zaangażowanie w politykę nie musi być odbierane negatywnie.

Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się posłanki Prawa i Sprawiedliwości. Beata Kempa cieszy się poparciem 209 305 osób, a Anna Zalewska 168 337.

Beata Kempa w rządzie Mateusza Morawieckiego jest ministrem bez teki ds. uchodźców, wiele podróżuje po świecie, np. do Sudanu Południowego, gdzie odwiedza getta i rozmawia z dziećmi. W kampanii wyborczej do europarlamentu zapowiadała, że chce skupić się na walce o sprawy Polski. Mowa m.in. o ochronie granic przed napływem imigrantów. Jej zdaniem obywatele krajów afrykańskich powinni otrzymać pomoc na miejscu, w czym UE jest nieskuteczna. Ponadto liczy na wzmocnienie instytucji rodziny oraz będzie przekonywać kraje wspólnoty do uznania reform sądownictwa w naszym kraju. Niedawno odniosła się także do afery pedofilskiej w Kościele katolickim.