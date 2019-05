1 ZDJĘCIE Wybory do europarlamentu 2019. Krzysztof Mieszkowski (KORNELIA GŁOWACKA-WOLF)

Wybory do europarlamentu 2019. - Zwyciężyła technologia polityczna, propaganda i gigantyczne pieniądze publiczne zaangażowane w służbie rządzącej partii - podsumował wynik wyborów poseł Krzysztof Mieszkowski, kandydat Koalicji Europejskiej na Dolnym Śląsku. I ostro dodał: - To nie jest wybór wspólnych europejskich wartości, to opowiedzenie się po stronie faszyzmu i oportunizmu.