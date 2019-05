1 ZDJĘCIE Wybory do europarlamentu 2019. Jarosław Duda podczas wieczoru wyborczego Koalicji Europejskiej we Wrocławiu (Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta)

Wybory do europarlamentu 2019. - To dziwna historia. Nie wiem, jak to możliwe, że Ipsos tak się pomylił. Ogłosili, że wygrał Andrzej Buła, tymczasem po zliczeniu głosów okazało się, że to ja zdobyłem mandat - cieszy się Jarosław Duda, kandydat Koalicji Europejskiej z Dolnego Śląska.