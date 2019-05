Wybory do europarlamentu 2019. Mamy już dane ze wszystkich 310 komisji obwodowych we Wrocławiu. 136 307 głosów zdobyła tu Koalicja Europejska PO PSL SLD N. i Zieloni. To dokładnie 50,26 proc. wszystkich głosów oddanych w stolicy woj. dolnośląskiego. Najwięcej wrocławian wybierało z tej partii Janinę Ochojską (ponad 71 tys. głosów), 30 tys. zdobył Jarosław Duda, a 13 915 Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska.

Wybory do europarlamentu 2019 - ile głosów miał PiS we Wrocławiu

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość – na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowały 80 244 osoby, co stanowi 29,59 proc., czyli o 20,67 proc. głosów mniej od KE.

Tutaj najwięcej głosów zdobyła Beata Kempa (ponad 33 tys.), Anna Zalewska otrzymała ponad 23 tys., a Mirosława Stachowiak-Różecka – 15,6 tys.

ZOBACZ TEŻ: WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2019 - WYNIKI

Wybory do europarlamentu 2019 - Wrocław - ile miała Wiosna Biedronia