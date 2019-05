71 404 głosy dostała Janina Ochojska, liderka listy Koalicji Europejskiej do PE w okręgu dolnośląsko -opolskim. To najwyższy wynik z 98,7 proc komisji jakie oddała PKW. Kolejne, zdobywały już kandydatki PiS – u. W stolicy Dolnego Śląska Beata Kempa „przeskoczyła” swoją partyjną koleżankę z nr jeden Annę Zalewską. Na tą pierwszą zagłosowało 33 341 wyborców, na drugą – 23 423.

ZOBACZ: Wybory do europarlamentu 2019. W kraju PiS na pierwszym miejscu, Koalicja Europejska na drugim. Na Dolnym Śląsku odwrotnie

To lepsze wyniki niż senatora Jarosława Dudy, szefa dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej. On niedzielne wybory we Wrocławiu zakończył z wynikiem 30 206 głosów.

Wybory do europarlamentu 2019. Sekuła-Szmajdzińska i Stachowiak-Różecka

Nazwisko Małgorzaty Sekuły-Szmajdzińskiej na karcie do głosowania skreśliło 13 915 wyborców, Krzysztofa Mieszkowskiego 10 691, a Władysława Kozakiewicza – 1966. Najmniej, bo 415 głosów na liście Koalicji Europejskiej dostała we Wrocławiu związana z województwem opolskim Genowefa Prorok.