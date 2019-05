Według wyników exit poll, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 42,4 proc. głosów, Koalicja Europejska: 39,1proc., Wiosna Biedronia: 6,6 proc., a Konfederacja: 6,1 proc. W 12. okręgu, który obejmował woj. dolnośląskie i opolskie, zwyciężyła jednak Koalicja Europejska, która zdobyła 43,5 proc., PiS 35 proc, Wiosna - 8,6 proc., a Konfederacja 6,9 proc.

Wybory do europarlamentu 2019. Pewne miejsce dla Janiny Ochojskiej

Pewne miejsce w europarlamencie z 12. okręgu, który obejmował Dolny Śląsk i Opolszczyznę, ma Janina Ochojska. Jak podaje TVN zdobyła najwięcej, bo 293 521 głosów. Mandat z listy Koalicji Europejskiej najprawdopodobniej dostał także Andrzej Buła. Sondaże pokazują, że otrzymał 74 434 głosy.

- To wstępne wyniki. Błąd statystyczny to 3 proc. Święcie wierzę, że to się jeszcze zmieni. Czujemy się zwycięzcami, bo udało nam się stworzyć wielką koalicję centrową. To dobry prognostyk na jesień, czeka nas jeszcze wiele pracy - powiedział Jarosław Duda, szef PO na Dolnym Śląsku. - Jestem lekko rozczarowany, bo liczyłem, że wynik będzie lepszy i wygramy.