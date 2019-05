– To jest wybór między przeszłością a przyszłością, między rozczarowaniem i nadzieją. Tu chodzi o Europę dla nas wszystkich. Kiedy dzisiaj słucham wystąpień Grzegorza Schetyny i Jarosława Kaczyńskiego, mam poczucie, że jest to rozmowa o przeszłości, a nie przyszłości – mówił Robert Biedroń pod koniec kwietnia podczas konwencji Wiosny we Wrocławiu. Tłum skandował: „Idzie Wiosna”. Biedroń dodawał, że nie wykorzystujemy szansy, jaką daje nam obecność w Unii Europejskiej.

Wybory do europarlamentu 2019. Wiosna Biedronia

Na kilkanaście minut przed ogłoszeniem wyników exit poll Michał Syska z Wiosny podkreślał, że partia liczy na wejście do europarlamentu.

– Najprawdopodobniej Wiosna dostanie się do Parlamentu Europejskiego. To wielki kredyt zaufania. Idziemy po Europę bardziej tolerancyjną i bardziej otwartą. Na jesieni większe zadanie: sprawić, by Polska była bardziej europejska. Dziękuję wam, to wasz sukces – mówił Syska do ok. 30 osób zgromadzonych na wiecu wyborczym partii w Coffee Planet na wrocławskim Rynku.