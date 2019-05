Jak poinformowano na konferencji prasowej o godz. 18, liczba incydentów podczas trwających wyborów do Parlamentu Europejskiego wzrosła do 67 (stan na godz. 14.30). To przede wszystkim usuwanie i uszkadzanie ogłoszeń (22 zdarzenia) oraz agitacje wyborcze (20).

Doszło też do trzech przypadków wyniesienia kart wyborczych z lokalu.

Stało się to w Kielcach, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Jednak, jak informują przedstawiciele Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu, nie posiadają oni informacji, aby takie zdarzenie faktycznie miało miejsce na tym terenie. Będą więc tę informację weryfikować.

Na konferencji prasowej poinformowano też o jednym zdarzeniu, które pokazuje "istotną rolę mężów zaufania w procesie wyborczym".

- W jednej z komisji wyborczych we Wrocławiu mąż zaufania zauważył, że zastępca przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej w trakcie stemplowania kart do głosowania dokonał ukrycia czterech sztuk kart w kieszeni wewnętrznej marynarki - poinformował sędzia Arkadiusz Despot-Mładanowicz. - Po interwencji męża zaufania, karty te wyjął i odłożył na stół. Okazało się, że nie były one ostemplowane.