Po wielkich trudach zakończyła się wreszcie przebudowa odcinka Hubskiej od ulicy Glinianej do Dyrekcyjnej. Prace na Hubskiej rozpoczęły się w listopadzie 2017 r. i zgodnie z pierwotnym harmonogramem wykonawca – hiszpańskie konsorcjum Balzola powinien się z nimi uporać do połowy września 2018 r. (Balzola sama podała ten termin, mimo że w przetargu miała do wyboru różne terminy zakończenia prac).

Torowisko tramwajowe Wrocławskie Inwestycje, które były inwestorem, planowały oddać do użytku pod koniec 2018 roku.

Tak się jednak nie stało, bo Hubska nie była wtedy jeszcze gotowa. Ze względu na przeciąganie terminu przez wykonawcę w grudniu 2018 r. WI odstąpiły od umowy i poinformowały Balzolę o naliczeniu kar na łączną kwotę ponad 43 mln zł (co przekraczało wartość całego kontraktu oszacowanego na 35 mln zł).

Pod koniec lutego 2019 podpisano nową umowę, wartą 21,5 mln zł, z Pro-Tra Building i Zakładem Sieci i Zasilania z Wrocławia, które skończyły inwestycję.