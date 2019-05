14-latek uciekł z ośrodka wychowawczego. Na jednej z mniejszych stacji kolejowych pod Wrocławiem spotkał Ryszarda Ś. Ten zaproponował mu nocleg. W domu groził, że go udusi, jeśli nie zgodzi się na seks. Zgwałcił go kilka razy. Zmusił też do - jak to określą później śledczy, którzy dla dobra chłopca nie chcą tego rozwijać - "innej czynności seksualnej".

Sprawa najpierw trafiła do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Ten 31 marca 2017 r., wydał wyrok. Skazał Ryszarda Ś. za wielokrotne doprowadzenie 14-latka do obcowania płciowego i wymierzył mu karę 9 lat pozbawienia wolności. Ryszard Ś. nie zgodził się z tym wyrokiem. Jego adwokat wniósł apelację. 9 sierpnia 2017 r. Sąd Apelacyjny obniżył mężczyźnie karę do 7 lat pozbawienia wolności. Uznał bowiem, że Ryszard Ś. gwałcąc chłopca nie był bardzo brutalny, a po gwałcie odwiózł go do domu, w którym mieszkał ojciec chłopca.