24 maja 2019 roku jury przyznało 14 równorzędnych wyróżnień. W kategorii przestrzeń publiczna otrzymała je „Kaplica wotywna z recyklingu”, którą zaprojektowała pracownia wrocławskiego architekta Zbigniewa Maćkowa. Projektował ją właśnie Maćków razem z architektem Eliaszem Matułą.

Równorzędne wyróżnienie otrzymały m.in. Pawilon w ogrodzie Szeląg w Poznaniu, przedszkole samorządowe w Grabówce (gmina Supraśl), ratusz w Konstancin-Jeziornej czy budynek biurowy IMPERIAL w Krakowie.

"Bardzo się cieszę, autorom serdecznie gratuluję" - napisał na Facebooku Rafał Dutkiewicz. Przypomnijmy, że to były prezydent Wrocławia był jej pomysłodawcą. – Musiałem dotrzymać słowa – mówił nam w grudniu ubiegłego roku były włodarz miasta i tłumaczył: – W mojej rodzinie była tradycja stawiania kapliczek wotywnych. A pomysł postawienia tej na Żernikach jest bardzo stary. Kiedyś odbyło się śpiewanie kolęd we wrocławskiej katedrze. Ponieważ ja czasem lubię żartować, to do melodii „Oj maluśki, maluśki” zaśpiewałem: „Oj maluśka, maluśka nasza obwodniczka, będzie przy niej dla niego, dla niego kapliczka”. I tym samym złożyłem takie ślubowanie, że gdy skończę pracę jako prezydent i do tej pory uda się zbudować obwodnicę, to postawię instalację wotywną.