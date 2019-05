W czwartek na konwencji Koalicji Europejskiej w Chorzowie lider PO wyśmiał tych polityków PiS, którzy przy okazji zagrożenia powodziowego ogłosili, że zawieszają kampanię wyborczą. – Im ktoś jest bardziej zaangażowany w wybory, tym bardziej walczy z powodzią. To jest kabaret, to widać i Polacy to ocenią – mówił.

Wybory do europarlamentu 2019. "Nie robiliśmy sobie zdjęć ze strażakami"

Do jego słów odniósł się w piątek na konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński: - Jestem głęboko przekonany, że po czwartkowej wypowiedzi dotyczącej powodzi z ust szefa PO Grzegorza Schetyny powinno paść słowo "przepraszam". Ponieważ to, co powiedział, wyrażało nie stosunek do PiS, ale stosunek do społeczeństwa, stosunek do ludzi, którzy znaleźli się w stanie zagrożenia - twierdził.

Koalicja Europejska zakończyła swoją kampanię wyborczą we Wrocławiu. Lider PO ostro odpowiedział Kaczyńskiemu: