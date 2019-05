1 ZDJĘCIE Piotr Gliński i Marcin Nałęcz-Niesiołowski (Fot. Krzysztof Ćwik/Mieczysław Michalak)

Władze województwa w sprawie odwołania dyrektora Opery Wrocławskiej poszły do sądu. Minister kultury Piotr Gliński uważa, że Marcin Nałęcz - Niesiołowski nie powinien stracić stanowiska: - Popieram go. To wybitny twórca.