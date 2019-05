6 ZDJĘĆ Condohotel przy Dworcu Głównym (FOT . KRZYSZTOF ĆWIK)

Condohotel przy Gwarnej we Wrocławiu zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami od pół roku powinien już przyjmować gości. Tymczasem wciąż jest w budowie. Do tego zgłosił się do nas czytelnik, który nie może odzyskać zainwestowanych tam pieniędzy.