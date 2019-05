Agnieszka Grzęda i Zbigniew Urbański, to działacze KOD w Jeleniej Górze, którzy dwukrotnie stawali przed sądem. W grudniu 2016 r. pod Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą i czekali na minister Annę Zalewską, którą wychodziła z budynku w eskorcie ośmiu funkcjonariuszy policji w cywilu. Gdy tylko minister edukacji pojawiła się w drzwiach, „przywitały” ją okrzyki: „Zalewska demolka!” oraz „dobra zmiana jest załgana”.

"Atak" na minister Zalewską

Widząc demonstrantów, minister salwowała się ucieczką do rządowej limuzyny. KOD próbował nie dopuścić do służbowego auta posłanki Marzeny Machałek z PiS. Doszło wtedy do niegroźnych przepychanek z policją.

Machałek po tych zajściach napisała na FB: „Dziś w JG zostałyśmy z min. A. Zalewską zaatakowane przez rzekomych obrońców demokracji. Na szczęście nic się nikomu nie stało. Dzięki za pomoc”.

Grzęda opowiadała „Wyborczej”: – Zostałam zaatakowana i pobita przez nieznanego mężczyznę, który jak się później okazało, był policjantem. Nie był w mundurze i nie wylegitymował się.