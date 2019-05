- Z raportu Fundacja Rodzić po Ludzku wynika, że co druga kobieta, która rodziła w ostatnim czasie w Polsce, doświadczyła przemocy lub nadużyć związanych z zachowaniem personelu lub niedopełnieniem wszystkich procedur. Z kolei aż siedemnaście procent kobiet mówi o doświadczeniach przemocy w postaci werbalnej, psychicznej lub fizycznej, w formie szantażowania, wyśmiewania, grożenia, krzyczenia, obrażania, niestosownych komentarzy, szturchania, rozkładania nóg na siłę przy parciu czy przywiązywania nóg do łóżka porodowego - mówiła Katarzyna Lubiniecka-Różyło, kandydatka partii Wiosna w niedzielnych wyborach do Parlamentu UE.

Jej zdaniem przyszłość standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, który stoi na straży tego, by kobiety rodziły fizjologicznie, zgodnie ze sobą, intymnie i rodzinnie, jest zagrożona. - W Parlamencie Europejskim będę działać na rzecz ujednolicenia tych standardów w całej Unii Europejskiej.