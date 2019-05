Przebudowa odcinka Hubskiej od ulicy Glinianej do Dyrekcyjnej powinna być ukończona w połowie września 2018 roku. Jednak hiszpańskie konsorcjum Balzola przeciągało termin i w grudniu spółka Wrocławskie Inwestycje odstąpiła od umowy.

Hubska gotowa

Pod koniec lutego podpisano nową, wartą 21,5 mln zł, z Pro-Tra Building i Zakładem Sieci i Zasilania z Wrocławia, które skończyły inwestycję.

Dzisiaj są tam nowa jezdnia, torowisko, trasy rowerowe, chodniki, przystanki wiedeńskie, nowe oświetlenie i sieć trakcyjna.

Otwarcie Hubskiej planowane jest w sobotę 25 maja. Do tego czasu prace przejdą odbiory techniczne, przeprowadzono też testy torowiska. Regularne kursy tramwaju zaczną się w czerwcu, na razie będzie to tylko linia nr 16, którą będzie można dojechać z Tarnogaju do zoo. Po wybudowaniu torowisk na Nowy Dwór i Popowice liczba połączeń może się zmienić.