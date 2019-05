Program umożliwia symulację niemal każdego scenariusza wypadku masowego z dużą liczbą osób poszkodowanych, którego realizm podkreślają między innymi dźwięki w tle. Studenci zaczynają szkolenie na standardowym symulatorze zbliżonym do gry komputerowej, a później przechodzą do symulacji w goglach VR, w których muszą nie tylko podejmować właściwe decyzje, ale też niezbędne czynności rejestrowane są przez kontrolery.

Każda symulacja przebiega na podstawie wyznaczonego z góry scenariusza, tworzonego i nadzorowanego przez prowadzącego zajęcia, który później omawia wyniki ze studentem. Może to być m.in. wypadek na trasie rajdu samochodowego, gdzie pojazd wypada z drogi i wjeżdża w stojących na poboczu widzów.

– Jako prowadzący staram się zwracać uwagę przede wszystkim na najpoważniejsze błędy skutkujące krytycznym pogorszeniem stanu lub śmiercią pacjenta, na szczęście wirtualnego, ale zasadniczo mamy do czynienia z bardzo obiektywnymi kryteriami oceny – mówi dr Paweł Gawłowski. – Możemy sprawdzić, co student zrobił dobrze, a co źle zarówno w toku poszczególnych zajęć, jak i podczas zaliczenia końcowego. Studenci bardzo pozytywnie oceniają to, że przy odpowiednich założeniach i scenariuszach ten system jest jasny i sprawiedliwy dla wszystkich. Nie ma mowy o błędzie ludzkim, czy to ze strony studenta, czy prowadzącego, po prostu jest schemat i warunki określone z góry.