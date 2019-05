Piosenka pochodzi z radzieckiego filmu „Dwaj żołnierze” z 1943 roku. Śpiewał ją tam Mark Bernes. „Tiomnaja nocz” z muzyką Nikity Bogosłowskiego i słowami Władimira Agatowa nie tylko w Rosji cieszy się popularnością - w Polsce w tłumaczeniu Juliana Tuwima śpiewali ją m.in. Wiera Gran i Mieczysław Fogg, a ostatnio znalazła się w repertuarze Kapeli Podwórkowej, która w ubiegłą sobotę wystąpiła podczas Nocy Muzeów w gdańskiej instytucji.

Muzykom nie było dane dokończyć koncertu wojennych piosenek - kiedy zaczęli śpiewać „Ciemna dziś noc”, koncert został przerwany. „Dyrektor rozkazał natychmiast przerwać, drąc się przy tym, że to bolszewicka piosenka i mamy zakaz jej wykonywania” - relacjonował na Facebooku muzyk Kapeli Piotr Kosewski. Nie pozwolił sobie wytłumaczyć, że repertuar został przez instytucję zatwierdzony i wyprosił muzyków z muzeum. „Byliśmy zszokowani tak wulgarnym zachowaniem w placówce kultury. Doprowadził nas do łez. My chcieliśmy tylko dać ludziom cząstkę siebie, a potraktowano nas jak przedmioty. Tacy właśnie mali ludzie z PiS otrzymują ważne i wymagające stanowiska... a są skończonymi abderytami. Żal, niemoc i strach…” - podsumował Kosewski.