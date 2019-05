Prezydenci największych miast, zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich, złożyli w Ministerstwie Finansów wezwania do zapłaty na ponad 103 mln zł poniesionych przy dostosowaniu szkół do zmian oświatowych. Chodzi o likwidację i przekształcenia gimnazjów, wprowadzenie do szkół podstawowych siódmej oraz ósmej klasy.

- We Wrocławiu koszty reformy edukacji wprowadzanej przez rząd szacujemy na ok. 100 mln zł. Dziś wspólnie z prezydentami innych miast złożyliśmy w Ministerstwie Finansów wezwanie do zapłaty za reformę polskiego szkolnictwa. Jako Wrocław, tylko za 2017 rok, domagamy się od Ministerstwa zwrotu blisko 11 mln zł, ale na tym nie poprzestaniemy. Koszty reformy edukacji to m.in. likwidacja gimnazjów, dodatkowy rocznik w przedszkolach, podwojona liczba uczniów w szkołach średnich, dostosowywanie na nowo placówek do potrzeb dzieci i młodzieży. Wydatki w tych obszarach ponosić będziemy także przez kolejne lata - przyznaje Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji we wrocławskim magistracie.