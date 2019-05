– To sprawa, która pokazuje związek Kościoła katolickiego i władzy. Te relacje wymagają opisu i wyjaśnienia – mówił szef PO Grzegorz Schetyna. – Jesteśmy zdeterminowani, żeby przekonać premiera Morawieckiego do pełnej informacji w sprawie swojego majątku, majątku swojej żony i tego, w jaki sposób do niego dochodził.

Mateusz Morawiecki kupuje dzięki znajomości z arcybiskupem

W poniedziałek opisaliśmy transakcję, jaką 31-letni Mateusz Morawiecki, który właśnie został członkiem zarządu banku BZ WBK, przeprowadził w 2002 r. Dzięki znajomości z abp. Henrykiem Gulbinowiczem kupił od proboszcza wrocławskiej parafii garnizonowej pw. św. Elżbiety 15 ha gruntów na osiedlu Oporów.

Zapłacił zaledwie 700 tys. zł, choć zgodnie z opinią przygotowaną przez Elżbietę Brzastowską, biegłą przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z zakresu szacowania nieruchomości i wyceny przedsiębiorstw, już w 1999 r. działka warta była blisko 4 mln zł. Dziś grunty przeznaczone pod aktywność gospodarczą i budowę drogi szybkiego ruchu warte są na rynku nawet 70 mln zł – tak wycenia je Marlena Joks, prezeska Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości.