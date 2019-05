Szpital przy Traugutta we Wrocławiu stoi pusty od sierpnia 2015 r. Został przeniesiony do nowego budynku przy ul. Fieldorfa na Stabłowicach. Część opuszczonego kompleksu kupiła od urzędu marszałkowskiego firma AmRest, do której należą takie marki jak KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks. Zapłaciła 21 mln zł, dokładnie tyle, ile wynosiła cena wywoławcza. Nikt poza spółką AmRest nie był bowiem zainteresowany kupnem poszpitalnych budynków i nie zgłosił się do przetargu. Inwestor do dziś nie ujawnił, jak chce zagospodarować nieruchomość.

Teraz urząd marszałkowski chce sprzedać pozostałe zabudowania, w tym obiekt u zbiegu Traugutta i Żabiej Ścieżki, od którego zaczęła się historia szpitala. W ostatnim czasie mieściły się tam oddziały toksykologiczny, anestezjologii i intensywnej terapii. Pierwotnie była to gospoda „Pod cesarzem austriackim”. To tam w 1852 r. urządzony został pierwszy z oddziałów „Bethanien”, bo tak nazwany został ówczesny szpital. W tamtym czasie oprócz rozległego kompleksu Szpitala Wszystkich Świętych przy dzisiejszym pl. Jana Pawła II w mieście działały tylko małe lecznice, prowadzone głównie przez katolickie zakony. Stąd inicjatywa ewangelickich diakonis, by kupić działkę przy obecnej Traugutta i postawić tam zespół budynków, gdzie prowadzona będzie bezpłatna opieka nad chorymi różnych wyznań.