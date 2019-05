W Kątach Wrocławskich, Sobótce, Kobierzycach, Łagiewnikach, Kłodzku i w siedmiu innych samorządach na Dolnym Śląsk planowane są spotkania informacyjne związane z rozbudową drogi krajowej nr 8 z Wrocławia do Kłodzka. W ubiegłym roku podczas kampanii wyborczej do samorządu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zamieni się ona w ekspresówkę. Tak się faktycznie stanie?

We wrześniu w błysku fleszy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał aneks do zmieniający rozbudowę DK8 na odcinku 75 km. do parametrów klasy „S”. Pieniądze są tylko na przygotowanie dokumentacji dla tej inwestycji, ale nie na samo jej wykonanie.

– Skąd więc rząd je weźmie? – dopytywała resort wrocławska posłanka Aldona Młyńczak i dostała odpowiedź, że „projekt przewidywany jest do realizacji z wykorzystaniem środków europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej UE”.