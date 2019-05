Biskup Dec wygłosił homilię w sobotę (18 maja) w świdnickiej katedrze podczas mszy świętej, którą odprawiono w rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Duchowny odniósł się do głośnego filmu Marka i Tomasza Sekielskich, który na YouTube wyświetlono już ponad 20 mln razy.

- "Na zakończenie chciałbym w związku z sytuacją, jaka zaistniała w tym tygodniu, bo otrzymaliśmy taki niespodziewany prezent na niedzielę Dobrego Pasterza właśnie w postaci filmu braci Sekielskich" - czytamy na lokalnym portalu swidnica24.pl słowa homilii biskupa Deca.

Biskup Dec cytuje Jana Pawła II

Kapłan cytował słowa papieża z wizyty w Mszanie w 1981 r., podkreślając, że powinni o tym pamiętać wszyscy, którym zależy na dobru Kościoła.

- "Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne. Jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych. Dla tych na przykład, którzy różnią się narodowością, religią lub poglądami. Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, by zwyciężać w dyskusji i obronić swoje może właśnie błędne stanowisko. Słowa mogą czasem wyrażać prawdę w sposób dla niej poniżający. Może się zdarzyć, że człowiek mówi jakąś prawdę po to, żeby uzasadnić swoje kłamstwo. Wielki zamęt wprowadza człowiek w nasz ludzki świat, jeśli prawdę próbuje oddać na służbie kłamstwa. Wielu ludziom trudno wtedy rozpoznać, że ten świat jest boży" - cytuje biskupa Deca portal swidnica24.pl.