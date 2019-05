Do zatrzymania doszło w miniony czwartek. - Powodem zatrzymania miał być fakt, że nie stawiłem się na komendę do Zgorzelca w celu złożenia zeznań w charakterze podejrzanego o popełnienie dwóch przestępstw – kradzieży trzech umierających na oczach oprawcy psów oraz naruszenia miru domowego farmy fotowoltaicznej. Potwierdzam, że w lipcu 2018 r. w środku lata, przy 35-stopniowym upale w cieniu i występującym zagrożeniu meteorologicznym co do bardzo wysokich temperatur, przy asyście dwóch funkcjonariuszy policji odebrałem sześć przywiązanych łańcuchami do bud psów, którym właściciel nie zapewnił dostępu do wody, pożywienia i należytej ochrony przed upałami - tłumaczył Kuźmiński.

DIOZ: Areszt za ratowanie zwierząt

W kwietniu zeszłego roku prokuratura wezwała Kuźmińskiego na przesłuchanie, ale ten nie mógł się stawić. Jego obrońca ustalił z prokuraturą, że o następnym terminie Kuźmiński dowie się z odrębnego pisma.