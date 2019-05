Magda Piekarska: Kiedy zapadła decyzja o podziale nagrody?

Maciej Bobula: Sprawę zacząłem dyskutować z jednym ze współnominowanych miesiąc temu, na festiwalu w Kutnie, gdzie dostałem pierwszą nagrodę w konkursie im. Artura Fryza, a on wyróżnienie. We Wrocławiu dołączył do nas trzeci z nominowanych. Podjęliśmy decyzję bez najmniejszego wahania.

Dlaczego?

– Wielokrotnie dyskutowałem z innymi poetami na temat systemu nagród literackich w Polsce. I zawsze pojawiało się wiele głosów, że jest on głęboko niesprawiedliwy. Dotąd nikt jednak swoją nagrodą się nie podzielił, publicznie nie skrytykował sposobu dystrybucji tych nagród, nie zaapelował o zmianę.

Podczas tegorocznego Silesiusa takie sugestie pojawiały się jeszcze przed galą, np. przy okazji debaty z udziałem nominowanych do tytułu książki roku krytykowano neoliberalny system, w imię którego najlepszy bierze wszystko, a reszta odjeżdża z niczym.