Kiedy został wywołany na scenę, zaprosił na nią także Michała Domagalskiego (nominacja za „Poza sezonem”) i Jana Rojewskiego (za „Ikonoklazm”). I odczytał komunikat napisany przez całą trójkę: – Statuetka jest jedna, nie da się jej podzielić na trzy części, ale można podzielić nagrodę pieniężną. Żyjemy w Polsce, kraju, w którym mediana zarobków wynosi dwa i pół tysiąca złotych. Dwóch z nas jest nauczycielami, a o pensjach w tej branży nie trzeba opowiadać, trzeci jest freelancerem. System, w którym zwycięzca bierze wszystko, uważamy za niesprawiedliwy. Apelujemy do organizatorów o zmianę zasad, uczynienie ich bardziej zrównoważonymi. Tym bardziej że jest wielu poetów wielokrotnie nominowanych, którzy dotąd żadnej nagrody nie otrzymali.

Przewodniczący jury Silesiusa prof. Andrzej Zawada przyznał ze sceny, że niespodziewana decyzja Bobuli stawia kolejnego laureata w trudnej sytuacji: – Jesteśmy świadkami rewolucji, fundator powinien to przemyśleć. Oto na naszych oczach demokracja wchodzi do życia literackiego. Jak tak dalej pójdzie, nagroda za książkę roku podzielona na siedmiu nominowanych nie będzie więcej warta. Czy poeci przez to będą się bardziej starać? Jury ma swoje rozterki – nie da się żadnej statuetki podzielić na trzy części, na siedem również.