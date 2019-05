Hasłem przewodnim będzie #Miłość #Radość #Pokój, ale głównym motywem została „radość”. „Pragniemy pokazać, w jaki sposób można ją dawać, odbierać i przeżywać, a przede wszystkim zauważać i doświadczać w skomplikowanym świecie początku XXI wieku” – tłumaczą organizatorzy, czyli Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna oraz Diecezja i Parafia Ewangelicko-Augsburska. Ale współpracują z nimi m.in. Uniwersytet Wrocławski i Papieski Wydział Teologiczny, bo festiwal ma wymiar ekumeniczny. Wystarczy spojrzeć na skład uczestników poniedziałkowej ogólnopolskiej konferencji „Fenomen radości”. Ewangelicy i katolicy będą ze sobą rozmawiać, a nie walczyć, co też jest powodem do radości.

We Wrocławiu (i na całym Śląsku) reformacja bezapelacyjnie zwyciężyła i odcisnęła ślady, które do dziś są czytelne. Dała impuls do rozwoju szkolnictwa i piśmiennictwa, ożywiła ruch wydawniczy. W ciągu kilku lat większość wrocławskich kościołów (z wyjątkiem świątyń tumskich) została przejęta przez ewangelików. A przy kościołach rozrastały się biblioteki, szkoły i drukarnie. Dużą wagę przywiązywano także do muzyki („kto śpiewa – podwójnie się modli"), więc fundowano organy, wydawano śpiewniki, tworzono chóry.