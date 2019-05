– Wybudowaliśmy już dużo instytucji z funduszy unijnych, teraz warto by je wypełnić ludźmi – mówi Michał Syska, kandydat Wiosny Biedronia do Parlamentu Europejskiego. – W Polsce mamy do czynienia z problemem barier w dostępie do kultury, w tym ekonomicznych, podobnie jest z dostępem do sportu i rekreacji.

Wiosna proponuje, by każdy obywatel Unii Europejskiej dostawał bon, zwany Europejską Kartą Kultury i Sportu, który można by wykorzystać na wizyty w teatrze, kinie, czy też na basenie. – Wrocław jako Europejska Stolica Kultury, a także istotny ośrodek sportu, jest świetnym miejscem, by o tym mówić – podkreśla Syska.

Syska: – Obywatele często nie widzą społecznego wymiaru Unii Europejskiej, stąd właśnie wynika też rozrastanie się populizmu na kontynencie. Z badań fundacji Global Lab wynika, że Polacy także oczekują, by UE miała wymiar społeczny.