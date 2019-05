Do tego śmiertelnego wypadku doszło 13 czerwca 2017 r. w miejscowości Borowa w gminie Długołęka. Około 30-letni obywatel Libanu przyjechał do Polski na ślub znajomych. Marzyło mu się, by polatać na paralotni. Jego marzenie miało się spełnić właśnie w Borowej. W jednym z klubów sportów ekstremalnych, prowadzonym przez Krzysztofa Z. i Michała Z. (ojca i syna), można było bowiem już za około 200 zł polecieć w tandemie.

13 czerwca pilotem paralotni był Krzysztof. Michał natomiast obsługiwał wyciągarkę służącą do jej wzbicia. Pogoda sprzyjała lotom, jednak – jak wynika z ustaleń śledztwa – pierwsza próba wzniesienia się okazała się nieudana. Za drugim razem się udało, tyle że Libańczyk zamiast swobodnie siedzieć w uprzęży, był dziwnie wyprostowany. W pewnym momencie – na wysokości około 30 metrów – zaczął krzyczeć. Osuwał się bowiem z uprzęży, która – jak się później okazało, nie była zapięta. Mimo obniżania lotu paralotni, mężczyzna runął na ziemię z około 20 metrów. Podjęta natychmiast reanimacja nie pomogła. Libańczyk zmarł na miejscu zdarzenia.