W ten jedyny wieczór w roku aż 83 instytucje – nie tylko kulturalne, ale też np. muzea fortyfikacji i organizacje pozarządowe – zapraszają na bezpłatne zwiedzanie w nietypowych godzinach. Na zwiedzających czeka wiele niespodzianek i atrakcji często przez całą noc, niektóre wydarzenia potrwają do godzin porannych.

To okazja, by odwiedzić muzeum, które już dawno chcieliśmy zobaczyć, a wciąż brakowało nam czasu lub pretekstu. Można nie tylko zwiedzić muzea, obejrzeć wystawy stałe i czasowe, ale także wziąć udział w wydarzeniach organizowanych specjalnie na tę jedną noc i zobaczyć niedostępne na co dzień miejsca w kinie, radiu, pracowniach artystów czy centrum krwiodawstwa.

Nie niektóre wydarzenia trzeba było się zapisywać, a część zapisów jest już zamknięta. Wciąż jednak pozostała cała masa wydarzeń do wyboru.

Chcemy go ułatwić naszym subiektywnym przewodnikiem. Możecie zwiedzić wszystkie miejsca, korzystając z mapki i bezpłatnej komunikacji, choć czasu będzie niewiele – niektóre muzea i wydarzenia są rozsiane po przeciwległych krańcach miasta. Możecie też potraktować naszą listę jako wskazówkę i wybrać z niej kilka miejsc. KLIKNIJ I ZOBACZ MAPKĘ.