W pierwszym kwartale 2019 produkcja miedzi płatnej w całej grupie KGHM wzrosła o 21 proc. do poziomu 173 tys. ton. Grupa utrzymała również bardzo dobre wyniki produkcji srebra metalicznego i innych metali szlachetnych. Zanotowała także istotny wzrost przychodów. Zwiększenie przychodów o 1,2 mld zł we wszystkich segmentach Grupy to przede wszystkim skutek wyższego wolumenu sprzedaży miedzi i srebra oraz korzystniejszego kursu walutowego.

Na zwiększenie wyniku netto Grupy Kapitałowej o 113 mln zł wpłynęły przede wszystkim poprawa wyniku operacyjnego oraz różnice kursowe. Grupa zarobiła 552 mln zł.

- Najlepsza EBITDA [zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych - przyp. red.] grupy od roku, najlepsze wyniki produkcyjne KGHM Polska Miedź SA od trzech lat, wreszcie wzrost wyniku netto to rezultat konsekwentnej realizacji strategii KGHM przyjętej w końcu ubiegłego roku. Mamy za sobą kolejny kwartał z pozytywnymi efektami stabilizacji produkcji i poprawy rentowności.– powiedział Marcin Chludziński, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA. – Cieszy nas spadek kosztu C1. Nowe projekty, w tym prowadzenie polityki zakupowej, pozwolą nam na stabilizację naszych kosztów.