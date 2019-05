6 ZDJĘĆ Dawny pałac Sachsów znajduje się naprzeciwko Opery Wrocławskiej (Fot. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu/Fotopolska.eu)

Politechnika sprzedała kamienicę przy pl. Teatralnym 2. To część jednego z najstarszych we Wrocławiu pałacu czynszowego. Zbudowała go w 1873 r. zamożna rodzinna kupiecka Sachsów, by wynajmować tam luksusowe mieszkania. Teraz nowy właściciel może przywrócić budynkowi jego pierwotną funkcję.