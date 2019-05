Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na wstępne studium wykonalności przebudowy wrocławskiego węzła kolejowego. Wybrana firma ma sprawdzić, jak przystosować wrocławskie tory do budowy kolei aglomeracyjnej oraz rozwoju kolei regionalnej. Zwiększenie ruchu powoduje konieczność poprawy wydolności przez rozbudowę sieci kolejowej.

– Opracowanie ma być narzędziem do planowania projektów inwestycyjnych w perspektywie po 2020 r. – podkreśla Mirosław Siemieniec z PLK.

Wstępny plan zakłada m.in. odtworzenie ruchu do Dworca Świebodzkiego i schowanie torów pod ziemię, co było postulatem Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia.

– Są dwie koncepcje odtworzenia Świebodzkiego. Pierwsza to po prostu odbudowa torów. Druga, bardziej ambitna, to zagłębienie torów i budowa podziemnej stacji. To wariant większy i dłuższy w realizacji, musimy go przeanalizować – mówił Krzysztof Gołubiewski z zarządu PKP.