Rozmowa z Sylwią Majcher, blogerką i dziennikarką

Magda Nogaj: Stworzyła pani poradnik, jak wziąć rozwód z plastikiem. Czy to jest w ogóle możliwe?

Sylwia Majcher: – Wszystko, o czym mówię, przetestowałam na sobie i swojej rodzinie. Z własnego doświadczeniem wiem, że trudno zrezygnować z całego używanego plastiku od razu, lepiej to zrobić stopniowo. Ja zaczęłam od zmian w kuchni.

Bea Johnson, autorka bestselleru „Zero Waste Home” powiedziała mi kiedyś, że zakup każdej jednorazowej rzeczy można porównać z automatycznym wyrzuceniem pieniędzy do śmietnika. To mi przemówiło do wyobraźni. Tak jest np. z kupowaniem wody w butelce. 90 proc. jej ceny stanowi opakowanie, które natychmiast ląduje w koszu. Albo reklamówki – przeciętny Polak używa ich 400 rocznie, wyrzuca, a potem taka torba potrzebuje 500 lat, by się rozłożyć.

Z czego jeszcze da się łatwo zrezygnować?