Rozmowa z Violą Krajewską dyrektor WRO Art Center

Magda Piekarska: Czym były nowe media w sztuce 30 lat temu, w 1989 r., kiedy w życiu codziennym komputery były jeszcze rzadkością?

Viola Krajewska: W momencie debiutu WRO sztuka nowych mediów była związana nie tyle z wykorzystaniem komputerów, co raczej z ruchem wideo-art, wykorzystaniem awangardowych metod zapisu obrazu i dźwięku. Komputery pojawiły się później, a w ślad za nimi wszystko, co jest dziś związane z komunikacją cyfrową. Na początku nowe media były narzędziem eksperymentu czy też np. zapisu performance’ów, początkowo dokonywanym tradycyjną kamerą, potem kamerą wideo, wreszcie – cyfrową. Ten zapis szybko zaczął ewoluować w kierunku kreacji, która otworzyła nowe możliwości dla rozwijających się jako samodzielna dziedzina nowych mediów, ale również szybko wdarły się one w pole teatru, gdzie coraz częściej mamy do czynienia ze spektaklami multimedialnymi, ale też w obszar sztuk wizualnych. Początkowo wideo trafiało na obrzeża głównego nurtu, dziś niemal na każdej wystawie znajdziemy ekrany, a na nich prace pozwalające doświadczyć wielowymiarowego przeżycia dźwięku i obrazu. Wirtualna rzeczywistość wkracza w różne obszary sztuki, wchodzi do popkultury. Nowe technologie wpływają na naszą percepcję, prowokują nowy sposób uczestniczenia w świecie, zmieniają naszą codzienność. Podczas pierwszych edycji festiwalu WRO, żeby się do kogoś zadzwonić, biegałam do budki telefonicznej, faks był w Warszawie, a Polskie Stowarzyszenie Jazzowe udostępniało nam teleks w klubie Rura, wysyłaliśmy też prawdziwe telegramy pocztą. W publikacji poświęconej 30-leciu biennale zamieszczamy reprodukcje tych telegramów, faksów i teleksów. A dziś wszyscy jesteśmy zanurzeni w komunikacji, wszechświatowa sieć posiada wszelkie dane na nasz temat od ręki. Mamy do czynienia z olbrzymimi przemianami w świecie.