7 ZDJĘĆ Proces w sprawie zbrodni miłoszyckiej (FOT . KRZYSZTOF ĆWIK)

Ani Norbert Basiura, ani Ireneusz M. nie przyznają się do brutalnego gwałtu i morderstwa 15-letniej Małgorzaty w Miłoszycach, za którą to zbrodnię był skazany Tomasz Komenda. Prokuratura nie ma wątpliwości: W porozumieniu podali jej substancję, która doprowadziła do utraty świadomości, wyprowadzili z dyskoteki, brutalnie zgwałcili i zostawili, by zamarzła.