Gotowa jest już trzecia Marina przy ul. Księcia Witolda. Dwa pierwsze budynki powstały na Kępie Mieszczańskiej, ten nowy z kolei na Wyspie Pomorskiej. Mało osób pewnie ją kojarzy, bo to zaledwie niewielki skrawek ziemi. Wyspa ma jedynie 1,5 tys. m kw. powierzchni, czyli jest nieco większa niż działka pod domek jednorodzinny.

W najszerszym miejscu wyspa ma tylko 28 metrów. Marina III zajmuje całą jej wschodnią część. Wzniesiono ją praktycznie na rzece niczym weneckie budowle. Wygląda jak barka zakotwiczona na Odrze. Tylko 200-letni dąb, rosnący przy wejściu, świadczy, że nią nie jest. Posadzono go w latach, gdy formowano wyspę. Powstała podczas przekopu na potrzeby budowy Śluzy Mieszczańskiej i szlaku wodnego. Tym większym wyzwaniem było, by pomieścić tam podziemny i to dwukondygnacyjny parking, który jednocześnie można uznać za podwodny, bo znajduje się poniżej lustra Odry. Był niezwykle trudnym w realizacji, ale nieodzownym elementem inwestycji, bo pierwotnie planowano nad nim budowę luksusowych apartamentów. Trudno byłoby znaleźć na nie chętnych, nie gwarantując miejsc postojowych, bo w zatłoczonym centrum byłoby to sporym mankamentem.