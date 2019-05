Firmę CoinDeal założyło i prowadzi trzech wrocławian: Adam Bicz, Kajetan Maćkowiak i Filip Dzierżak. Zajmuje się ona handlem kryptowalutami. Główna siedziba CoinDeal znajduje się na Malcie, ale we Wrocławiu funkcjonuje jedno z jej z biur.

Przepis na sukces reklamowy

W lipcu 2018 r. firma podpisała umowę sponsorską z Wolverhampton Wanderers, klubem angielskiej Premier League. Zgodnie z kontraktem przez cały sezon logo CoinDeal widniało na rękawkach koszulek meczowych i na koszulkach treningowych piłkarzy Wolverhampton, a także na stadionowych oparciach krzesełek i na ławkach rezerwowych.

CoinDeal był pierwszą firmą z rynku kryptowalut, która jako sponsor zareklamowała się przez Premier League. Dlaczego właściciele platformy handlującej kryptowalutami zdecydowali się właśnie na taką formę promocji?

– Zaangażowaliśmy się w Wolverhampton, ponieważ zależało nam na dotarciu na rynki azjatyckie. Myśleliśmy także o NBA, ale ostatecznie postawiliśmy na piłkarską Premier League. Azjaci szaleją na punkcie futbolu i są naszą naturalną grupą odbiorców – tłumaczy Maćkowiak i dodaje: – Wybieraliśmy między kilkoma klubami: AC Milan, Newcastle, Fulham i Wolverhampton. Wszystkie znajdowały się w naszym zasięgu finansowym. Milan odpadł, bo komunikacja odbywałaby się w języku włoskim, co mocno by nas ograniczało. Wybraliśmy Wolverhampton, gdyż klub należy do chińskiego inwestora, firmy Fosun. Oni mają też udziały w agencji Jorge Mendesa, jednego z najpotężniejszych na świecie menedżerów w piłce nożnej. W stajni Mendesa są m.in. Cristiano Ronaldo z Juventusu Turyn czy Sergio Augero z Manchesteru City. Założyliśmy, że potężne pieniądze Fosun plus wielkie kontakty Mendesa są doskonałym przepisem na sukces. Nie pomyliliśmy się.