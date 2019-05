Od soboty na portalu YouTube.com dostępny jest film braci Sekielskich pt. „Tylko nie mówi nikomu”. Dokument, który dotyczy pedofilii w Kościele katolickim, wywołał w Polsce falę komentarzy. Na Dolnym Śląsku dokument skomentowała archidiecezja wrocławska: „Wyrażamy ból, przepraszamy i podtrzymujemy gotowość pomocy tym, którzy o nią wystąpią” – czytamy w oświadczeniu kurii.

Film "Tylko nie mów nikomu". Apel o komisję śledczą

Marta Lempart, kandydatka Wiosny do Parlamentu Europejskiego, już w niedzielę pisała: nie jestem »wstrząśnięta«, »poruszona«, »oburzona« filmem Sekielskiego. Jestem wściekła i nienawidzę Was, kościelne potwory spod znaku omerty. Zgnijecie w pierdlu, a Wasze pomniki spadną. Niech się Wam wszystkim do końca życia śni Wasze katolickie piekło. Lękajcie się. Lękajcie się jak cholera”.

Apelowała też o więzienie „dla sprawców i biskupów – pomocników” oraz odszkodowania dla „ocalałych”. Dziś prosi, by wesprzeć „narodową” zbiórkę na Fundację „Nie lękajcie się”, pomagającą ofiarom molestowania seksualnego, w tym poszkodowanym przez osoby duchowne. „Przerabiamy gniew na coś dobrego (…). Zbierzmy te pieniądze w tydzień” – zachęcała Lempart.