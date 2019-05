Paweł Kania przez lata pracował w parafiach we Wrocławiu, Miliczu, Oławie i Bydgoszczy. Był też katechetą i opiekunem ministrantów. Pierwszy raz został zatrzymany w 2005 r. jako wikariusz we wrocławskiej parafii św. Ducha, bo pod sklepem proponował trzem chłopcom po 100 zł za usługi seksualne. Za księdza osobiście poręczył jako pierwszy abp Marian Gołębiewski, ale się wycofał, a potem zrobił to arcybiskup wrocławski Henryk Gulbinowicz.

Gdy toczyło się śledztwo, Kanię skierowano do parafii w Bydgoszczy, gdzie prowadził katechezę i opiekował się ministrantami. Usunięto go stamtąd po skargach rodziców i pedagogów i przeniesiono do Milicza, gdzie w parafii znów pracował z dziećmi. Stamtąd usunięto go dopiero, gdy w 2010 r. zapadł prawomocny wyrok w sprawie jego zatrzymania pięć lat wcześniej.

W grudniu 2012 r. ks. Kania zameldował się we wrocławskim hotelu z nieletnim chłopcem. Ich bliskość wzbudziła podejrzenia obsługi. Wezwano policję, która znalazła w pokoju księdza pornografię, m.in. z udziałem chłopca, z którym pedofil dzielił pokój. W czerwcu 2015 r. Kania został prawomocnie skazany na siedem lat więzienia.