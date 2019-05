Wyobraźcie sobie tylko państwo: aktor Michał Białecki, grający wiecznie pijanego służącego Maćka (już same jego niezborne ruchy budzą chichot widowni), ukrywającego butelki w rękawach (wybuch wesołości), przeciąga szalik w kroku, wykonując ruch, jakby się podcierał (salwy śmiechu), a na deser łączy palec wskazujący i kciuk lewej ręki, żeby palec prawej wsuwać w powstałe tak kółeczko, sugerując stosunek seksualny. I to wystarczy do eksplozji radości publiczności! Oto przepis na sukces w Teatrze Polskim we Wrocławiu - podlane procentami połączenie prostackich żartów z seksualnym podtekstem.

Skopiowany pomysł

Etiuda z zataczającym się po scenie Białeckim to tylko próbka humoru Grzegorza Kempinskiego, reżysera „Ożenić się nie mogę” i jego - nazwijmy to - inwencji twórczej, za którą Aleksander Fredro pewnie gdzieś tam w zaświatach pali się ze wstydu. Reżyserski pomysł na „Ożenić się nie mogę”, mało znaną i rzadko graną komedię omyłek, został żywcem skopiowany z gdyńskiego Teatru Miejskiego, gdzie Kempinsky ten sam tekst wystawił kilka lat temu. Oto rzecz się dzieje w gronie celebrytów. Hermenegilda (Aldona Struzik), żona poczciwego Kacpra (Andrzej Gałła) to aktorka, która właśnie zadebiutowała w popularnej komedii; Florek (Jakub Giel) jest piosenkarzem; Julka (Martyna Witowska) modową blogerką; a tajemniczy pan Milder nie wiadomo kim, choć charakteryzacja Dariusza Bereskiego na Karla Lagerfelda każe widzieć w nim projektanta mody.