We wrocławskim zoo mieszkają niedźwiedzie brunatne i himalajskie: Przemiś, Kora, Mania, Całka i Józek. Dzieci i młodzież do lat 16 z misiami pluszowymi w rękach, albo przebrani za nie, mogli w sobotę wejść do ogrodu za darmo. Zorganizowano tu bowiem Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia. Cel jest szczytny. Można pomóc zbudować dom z wybiegiem dla dwóch misiów nie we Wrocławiu, ale w Laosie.

Działa tam współpracująca z zoo fundacja Free the Bears, która w Luang Prabang uratowała już 900 niedźwiedzi. Koszt takiego przedsięwzięcia to 40 tys. zł. Na razie udało się zebrać ponad 7,1 tys. zł. Pieniądze można wpłacać przez portal zrzutka.pl/ratujemyniedzwiedzie.

Datki zostaną przeznaczone na solidne ogrodzenie, drzewa i platformy, na które misie będą się wspinać. Także na budowę jeziorka, by mogły popływać i odbudować masę mięśniową.