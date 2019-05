Prezydent Lubina Robert Raczyński i burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki napisali do premiera Mateusza Morawieckiego. Wezwali go, by pojął natychmiastowe kroki i objął specjalnym nadzorem Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – inwestora budowy 14 km odcinka drogi ekspresowej S3 z Polkowic do Lubina.

Raczyński uważa, że we wrocławskim oddziale powinien pojawić się komisarz lub jakieś nowe procedury przetargowe umożliwiające przyspieszenie wyboru nowego wykonawcy i dokończenie budowy.

Ta trwa już od pięciu lat i nie wiadomo, kiedy się zakończy. Pod koniec kwietnia GDDKiA wypowiedziała umowę włoskiej firmie Salinii i naliczyła jej kary umowne na ponad 84 mln zł za niedotrzymanie terminów zapisanych w kontrakcie.

Budowa 14 km odcinka ekspresówki miała zakończyć się w połowie czerwca ubiegłego roku. Kierowcy otwarcia trasy się nie doczekali. Powodem był konflikt między Salini i firmą Pribex. Wykonawca zszedł z budowy, a wcześniej z prac zrezygnowali podwykonawcy, bo nie otrzymali pieniędzy za wykonaną pracę.