Mateusz Kokoszkiewicz: Czy te wybory są ważne dla Polaków?

Jacek Wasik: Bardzo ważne. W Parlamencie Europejskim zasiądzie 751 eurodeputowanych, spośród których 51 wybierzemy w Polsce. Reprezentacja naszego kraju jest zatem stosunkowo duża i może odegrać istotną rolę w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej, czyli też naszej, na co najmniej najbliższe pięć lat.

Niektóry twierdzą, że Parlament Europejski nic nie może. To prawda?

– Absolutnie nie. To Parlament Europejski uchwala przepisy, które potem stosowane są we wszystkich państwach członkowskich. Około 60 proc. obowiązującego prawa w Polsce to te unijne, uchwalane przez Parlament Europejski. Projekty przepisów przygotowuje Komisja Europejska, lecz to Parlament Europejski wraz z Radą Unii Europejskiej, składającą się z przedstawicieli rządów, odpowiadają za ich ostateczny kształt.

Co udało się Unii osiągnąć w ostatnich pięciu latach?