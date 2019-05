- To unikatowy projekt w skali kraju, a może nawet Europy, bo w żadnym innym mieście nie ma aż tylu elektrowni słonecznych. Nie powstały na polach, ale na dachach budynków. Nie wymagały budowy wielkich sieci energetycznych. Tych paneli z zewnątrz nie widać, nie trzeba było też budować stacji transformatorowych. Jest to więc przedsięwzięcie neutralne dla środowiska i przestrzeni miejskiej - mówił w grudniu 2017 r. „Wyborczej” Marek Dera, wiceprezes spółdzielni mieszkaniowej Wrocław-Południe.

W sumie zamontowano 2771 paneli fotowoltaicznych na 0,5 ha powierzchni dachów 35 wrocławskich wieżowców. Według założeń elektrownia słoneczna miała wyprodukować 700 tys. kWh produkcji energii elektrycznej oraz wyemitować 557 t CO2 mniej. Po roku działalności efekty programu przeszły najśmielsze oczekiwania.

Więcej prądu, mniej zanieczyszczeń

Wyprodukowano 60 tys. kWh więcej energii elektrycznej i zredukowano emisję CO2 o 600 t, co odpowiada asymilacji gazu cieplarnianego przez około 150 ha lasu, czyli 50 tys. drzew, tyle co w parku Grabiszyńskim i Szczytnickim. Obniżono również roczne koszty energii z 425 tys. zł do 120 tys. zł.