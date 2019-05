Do strzelaniny na ul. Gwiaździstej we Wrocławiu doszło około godz. 11:30 w okolicy Hotelu Wrocław. Działali tam policjanci z pionu kryminalnego komisariatu Wrocław-Krzyki. - Chcieli zatrzymać mężczyznę podejrzanego o kradzież, do której doszło dzisiaj. Dostali bowiem sygnał, że sprawca tej kradzieży porusza się jedną z ulic. Namierzyli auto i podjęli próbę jego zatrzymania - informuje st. sierż. Dariusz Rajski z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Mężczyzna w granatowym oplu najpierw na sygnał policjantów zatrzymał pojazd. Gdy funkcjonariusze wysiedli z radiowozu, najpierw zaczął cofać, a później gwałtownie ruszył do przodu i próbował uciec.

- Chciał przy tym potrącić jednego z policjantów. Funkcjonariusz musiał odskoczyć, żeby nie zostać potrąconym - mówi st. sierż. Rajski.

Wtedy policjanci wyciągnęli broń i oddali kilka strzałów w kierunku samochodu podejrzanego - przestrzelili bagażnik i jedną oponę opla. Po pierwszych strzałach mężczyzna porzucił auto i zaczął uciekać pieszo w kierunku nasypu kolejowego. - Strzały ostrzegawcze padły także, gdy podejrzany wysiadł z samochodu - mówi Rajski. Na wysokości stacji BP funkcjonariuszom udało się obezwładnić i zatrzymać mężczyznę.