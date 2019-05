Tragedia rozegrała się w styczniu 2018 r. w mieszkaniu przy ul. Cedrowej w Lubinie. Gdy ojciec rodziny, konkubent Natalii W., wrócił po pracy do domu, nie mógł wejść do mieszkania. Zadzwonił po policję i kazał wyważyć drzwi.

W środku znalazł nieżyjącą już 13-miesięczną Laurę. Biegły z zakresu medycyny sądowej ustalił, że dziewczynka zmarła w wyniku ran ciętych i kłutych. Jej 12-letnia siostra Emilia, gdy ojciec z policją weszli do pokoju, jeszcze żyła. Była cała we krwi. Ranna była też matka dzieci - 33-letnia wówczas Natalia W. Razem z córką została zabrana do szpitala.

Obrażenia matki były ciężkie, ale nie zagrażały jej życiu. Córka zmarła po kilku godzinach na stole operacyjnym. Jak stwierdził biegły, miała przynajmniej 50 ran kłutych.

Pod koniec stycznia 2018 r., gdy lekarze uznali, że już można przesłuchać Natalię W., prokuratura postawiła jej zarzut podwójnego zabójstwa. Podczas śledztwa W. przyznała się do zabicia swoich dzieci.