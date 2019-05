Dorota Oczak-Stach: Urodziłeś się w dniu, w którym wyszedł pierwszy numer „Gazety Wyborczej”. Była obecna w twoim domu rodzinnym?

Jakub Nowotarski: Zawsze. Jako dziecko czytałem ją od końca, zaczynałem od sportu. Wychowałem się, biegając za piłką, byłem zawodnikiem młodzieżowego koszykarskiego Śląska. Z czasem zacząłem czytać także inne strony, interesować się polityką i problemami miasta.

Jak czytasz nas dziś?

– Bardzo rzadko sięgam po papierową gazetę, czytam głównie na telefonie. To wygodniejsze. Ale lubię przeglądać wydanie papierowe, które publikujecie na swojej stronie. Ciekawi mnie, jak pozycjonujecie newsy, które wydarzenia uznajecie za najważniejsze. Często pokrywa się to z moimi odczuciami.

Dlaczego kupujesz prenumeratę?

– „Wyborcza” jest dla mnie znakomitym narzędziem pracy w ruchach miejskich. Informuje o rzeczywistości, cytuje urzędników i polityków, jest także otwarta na głos mieszkańców. Ramię w ramię stoimy na straży tego, by w mieście żyło się dobrze. Deklaracje prezydenta na łamach gazety mają większą moc niż złożone nam podczas zamkniętych spotkań. Pilnowanie, by je realizował, to nasza wspólna odpowiedzialność.